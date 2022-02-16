Российские лыжницы завоевали бронзу Олимпиады в командном спринте

16:02, 16 февраля 2022, ПАИ

Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в командном спринте классическим стилем, пишет РИА Новости.

Победу одержали немки Катарина Хенниг и Виктория Карл с результатом 22 минуты 9,85 секунды. Серебро взяли шведки Майя Дальквист и Йонна Сундлинг (+0,17 секунды). Россиянки уступили победительницам 0,71 секунды.

Ранее на Олимпиаде-2022 Ступак и Непряева, на счету которой также серебро в скиатлоне, стали олимпийскими чемпионками в эстафете. На текущий момент в активе российской команды на Играх в Пекине 24 медали: четыре золотые, восемь серебряных и 12 бронзовых.