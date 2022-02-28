РЕВИЗИЯ: Европейский сервис от гипермаркета автозапчастей AUTOKADA RUS

10:53, 28 февраля 2022, ПАИ

AUTOKADA RUS – это специализированный гипермаркет автозапчастей в Пскове. Он является дилером основных мировых брендов (КАМАЗ, WABCO, ZF, MAHLE) и специализируется на грузовой тематике. Компания является представителем торговой сети AUTO KADA, которая с 1995 года является лидером в сфере продаж запасных частей для грузовиков и представлена в странах Балтии и Скандинавии.

Расположение

Гипермаркет находится по адресу Ваулиногорское шоссе, 14. Местоположение выбрано не случайно: рядом располагаются Северный обход и федеральная автодорога Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Невель – граница с Республикой Беларусь. Также преимуществом является близость к границе с Европейским союзом и основным трансграничным транспортным магистралям. Для посетителей оборудована большая парковка с удобными заездами и выездами. Также здесь предоставляется стоянка для грузового транспорта.

Обслуживание

В AUTOKADA RUS нет привычных полок с товарами. В торговом зале представлены товарные группы запчастей. В гипермаркет люди едут с конкретными запросами.

Логистика в магазине простая и понятная: клиент подходит к стойке информации и его сразу встречает свободный менеджер – всего их шесть. Специалист поможет подобрать необходимую запчасть и даст задание на склад. Складские работники находят необходимый товар и в течение 15 минут выносят его в зал. Время ожидания можно провести в смотровом зале с удобными диванами. В распоряжении клиентов здесь кофемашина и журналы.

Процедуру покупки можно ускорить, если заказать необходимые детали по телефону (8112) 79-70-90 или через интернет-магазин. К приезду клиента товар будет вынесен в зал. Останется только оплатить его в кассе и забрать. Оплата производится и наличным, и безналичным расчетами - как удобнее клиенту.

Интернет-магазин autokada.ru Автозапчасти для иномарок, запчасти для ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, грузовых автомобилей. Вы сможете подобрать автозапчасти для вашего автомобиля как по номеру детали, так и по VIN номеру автомобиля. Компания Автокада РУС гарантирует конкурентоспособные цены, минимальные сроки доставки, индивидуальный подход к каждому клиенту.

Ассортимент

Гипермаркет имеет большой склад, оснащенный передовыми системами хранения. Все детали располагаются в определенных ячейках по своим адресам. Это позволяет складским работникам быстро найти нужную позицию, отсканировать ее и отдать в зал.

Купить в AUTOKADA RUS можно абсолютно всё: от болта до двигателя. «У нас представлена очень большая номенклатура. В номенклатуре AUTOKADA RUS представлены все группы товаров, необходимых для ремонта и технического обслуживания автотехники. Есть прицепные запчасти, детали подвески, тормозной системы, двигателя, системы охлаждения и кондиционирования, кузовные детали, масла и смазочные материалы, аксессуары и автохимия – всё, что может пригодиться в машине». Также в наличии имеются шины Cordiant и Kama – для них выделена отдельная зона хранения – и много сопутствующих товаров: щетки, ароматизаторы, аптечки, пепельницы.



Фото: AUTOKADA RUS



Фото: AUTOKADA RUS



Всего в ассортименте гипермаркета более 20 тысяч наименований. «Так как магазин является дилером, он получает товар напрямую от производителей. Это обеспечивает минимальную торговую наценку», – подчеркнул Ольшанский и добавил, что AUTOKADA RUS предоставляет индивидуальные скидки, выгодные условия по отсрочке платежей для юридических лиц.



Фото: AUTOKADA RUS



Фото: AUTOKADA RUS



Фото: AUTOKADA RUS



Фото: AUTOKADA RUS



Фото: AUTOKADA RUS



Фото: AUTOKADA RUS



Фото: AUTOKADA RUS













Доставка

Если какой-то запчасти нет в наличии, компания может ее привезти под заказ. При этом гарантируются минимальные сроки поставки: от 1 до 3 дней. Причем чаще всего забрать заказ можно уже на следующий день. Такой срок распространяется на 90% машин: за исключением спецтехники или раритетного транспорта.

AUTOKADA RUS отправляет заказы во все регионы России любыми транспортными компаниями и курьерскими службами. Чаще всего клиенты выбирают транспортные компании «Псковская транспортно-логистическая группа», «ПЭК», «Деловые Линии», «ЦТС 60» и «Байкал Сервис».

Комплекс услуг

«Компания AUTOKADA RUS входит в состав большого холдинга, в который входит «СевЗапТрасСервис». Это автосервис, включающий в себя ремонтную зону, топливный и кузовной участки», - рассказал Александр Ольшанский. Компания предоставляет все виды сварочных работ, в том числе малярно-кузовные услуги, производит замену агрегатов, шиномонтаж, мойку, развал-схождение, заправку кондиционеров, восстановление насос-форсунок и насосов высокого давления.

Специалисты сервиса ремонтируют легковые и грузовые автомобили, а также прицепы, автобусы, спецтехнику и коммунальный транспорт. Для этого в «СевЗапТрасСервис» имеется все необходимое оборудование и высококвалифицированные специалисты.

В автомастерскую можно записаться на плановый ремонт. А можно вызвать аварийную бригаду прямо на место поломки. Запчастями ее снабжает AUTOKADA RUS, так что можно приехать и получить весь спектр услуг в режиме «одного окна». Поистине европейский уровень сервиса!

Анастасия Турсунова