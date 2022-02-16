Александр Кузьмин – о российских биатлонистках: Наши девчонки отправлялись как в последний бой
«Наши девчонки отправлялись как в последний бой: за тренера, за себя, за весь женский биатлон», – прокомментировал выступление российских биатлонисток мастер спорта по биатлону Александр Кузьмин в эфире выпуска «Олимпийского дайджеста».
Сегодня серебряные медали в эстафете завоевали российские биатлонистки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. «К нам едут четыре серебряные призёрки – это очень круто! Наши биатлонистки показали невероятную скорость на лыжне», – добавил Александр Кузьмин.
Российские спортсмены завоевали одну серебряную и три бронзовые награды в 12-й медальный день Олимпийских игр в Пекине. Две бронзовые медали сборной России принесли в командном лыжном спринте Юлия Ступак и Наталья Непряева, а также Александр Большунов и Александр Терентьев.
Бронзовым призёром Олимпийских игр в акробатике стал фристайлист Илья Буров.
Также сегодня мужская сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр.
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Александр Кузьмин – о российских биатлонистках: Наши девчонки отправлялись как в последний бой