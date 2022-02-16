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«Боролись до конца»: Владлен Небейголова — о бронзе россиян в командном лыжном спринте

Лыжная сборная России который день не оставляет нас без наград, заметил председатель Федерации лыжных гонок Псковской области Владлен Небейголова в эфире выпуска «Олимпийского дайджеста».

Сегодня две бронзовые медали сборной России принесли в командном лыжном спринте Юлия Ступак и Наталья Непряева, а также Александр Большунов и Александр Терентьев.

«Мы рады за девушек и за парней: огромные молодцы, подарили стране замечательные эмоции. Золото от нас чуть-чуть ускользнуло, но будут ещё гонки, будем надеяться, что будут ещё медали», – отметил Владлен Небейголова.

Он поздравил спортсменов с очередными олимпийскими наградами. «Это очень почётно и очень здорово. Боролись до конца», – добавил псковский спортсмен. По его словам, в таких гонках часто всё решают доли секунды и даже сильные могут быть последними, а те, на кого нельзя было рассчитывать, могут вырваться вперёд.

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