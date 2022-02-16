В псковской инфекционке изменится график работы врачей амбулаторного центра

23:52, 16 февраля 2022, ПАИ

В Псковской областной инфекционной клинической больнице изменится график работы врачей-специалистов амбулаторного центра. Информация размещена на странице учреждения в Instagram.

Платный приём будут вести врач-инфекционист Елена Перова (по будням с 13:30 до 14:30), врач ультразвуковой диагностики Мария Отраднова (по вторникам и четвергам с 9:00 до 10:00), врач ультразвуковой диагностики Кирилл Павлов (детский приём по вторникам, средам и четвергам с 8:00 до 9:00), врач-оториноларинголог Магомед Мамедов (по воскресеньям с 11:00 до 14:00), врач-оториноларинголог Екатерина Великис (по средам с 9:00 до 11:00).

Амбулаторный приём (по ОМС) осуществляют врач-инфекционист Елена Перова (по будням с 14:30 до 18:00), врачи-пульмонологи Марина Керман и Елена Мурашова (по вторникам и четвергам с 8:30 до 10:30), главный внештатный пульмонолог Псковской области Анастасия Повторейко (по субботам с 11:00 до 14:00).

Запись на платный приём осуществляется на официальном сайте учреждения pskovoblinf.ru и по телефону информационного центра (8 8112) 29-41-22 ежедневно с 9:00 до 19:00.

Запись на амбулаторный приём ведётся в поликлинике через РИАМС «ПроМед» и по телефону информационного центра (8 8112) 29-41-22 ежедневно с 9:00 до 19:00.