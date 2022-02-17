Комплексную дезинфекцию провели на железнодорожном вокзале Пскова

10:48, 17 февраля 2022, ПАИ

В рамках профилактических мер Северо-Западная дирекция железнодорожных вокзалов совместно с Невским спасательным центром при ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу провела комплексную дезинфекцию вокзала станции Псков-Пассажирский, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Общая площадь обработанных поверхностей составила 3175 квадратных метров. Для обработки помещений использовались высокоэффективные дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных. Дезинфекция проведена во всех помещениях вокзалов, включая служебные.

На Октябрьской магистрали усилили уборку с применением дезинфицирующих средств, а также обеспечили регулярное проветривание помещений, нанесение специальной разметки и навигации для соблюдения социальной дистанции.