Соцопрос провели студенты из Петербурга в Полистовском заповеднике
В Полистовском заповеднике побывал студенческий биологический отряд «Новая Земля» из Санкт-Петербурга, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника.
Студенты провели социологический опрос среди жителей деревни Гоголево, результаты которого вскоре опубликуют на сайте и в соцсетях заповедника.
В частности, студентов интересовало, как люди могут помогать особо охраняемым территориям; какая помощь нужна местным жителям; насколько полезна работа таких отрядов, как «Новая Земля»; какие перспективы развития волонтёрства в Полистовском заповеднике на 2022 год; как стать волонтером на заповедной территории.
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