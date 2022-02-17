Соцопрос провели студенты из Петербурга в Полистовском заповеднике

13:38, 17 февраля 2022, ПАИ

В Полистовском заповеднике побывал студенческий биологический отряд «Новая Земля» из Санкт-Петербурга, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника.

Студенты провели социологический опрос среди жителей деревни Гоголево, результаты которого вскоре опубликуют на сайте и в соцсетях заповедника.



В частности, студентов интересовало, как люди могут помогать особо охраняемым территориям; какая помощь нужна местным жителям; насколько полезна работа таких отрядов, как «Новая Земля»; какие перспективы развития волонтёрства в Полистовском заповеднике на 2022 год; как стать волонтером на заповедной территории.