Видео: псковские юные фигуристы устроили флешмоб в поддержку Камилы Валиевой
Псковские фигуристы из спортивной школы «Олимп» устроили флешмоб в поддержку Камилы Валиевой. Они пожелали спортсменке удачи в произвольной программе и хороших оценок судей. Сегодня в Пекине определится чемпионка в женском одиночном катании. После короткой программы Камила Валиева занимает первую строчку.
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