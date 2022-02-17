Видео: псковские юные фигуристы устроили флешмоб в поддержку Камилы Валиевой

14:37, 17 февраля 2022, ПАИ

Псковские фигуристы из спортивной школы «Олимп» устроили флешмоб в поддержку Камилы Валиевой. Они пожелали спортсменке удачи в произвольной программе и хороших оценок судей. Сегодня в Пекине определится чемпионка в женском одиночном катании. После короткой программы Камила Валиева занимает первую строчку.