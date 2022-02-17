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Общество

На асфальтобетонных заводах Псковской области идет подготовка к новому дорожному сезону

В 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется привести в нормативное состояние более 200 км автомобильных дорог общего пользования. Среди них около 190 км на трассах регионального значения и более 20 км автомобильных дорог и улично-дорожной сети местного значения, сообщили Псковскому агенству информации в пресс-службе администрации региона.

В Псковской области уже началась подготовка к новому дорожному сезону. Активно идет проверка техники, асфальтобетонных заводов, лабораторий.

«В связи с большим объемом дорожных работ, который предстоит в этом году в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги», необходимо заранее убедиться, что все готово к старту дорожного сезона», - отметил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

На территории региона работают 3 завода, принадлежащие «Псковавтодору» — в Пскове, Бежаницах и Опочке. Кроме того, многие подрядные организации имеют свои асфальтобетонные заводы. На всех предприятиях ведется подготовка к эксплуатации: полным ходом идут ремонтные работы, планируется заготовка материалов, необходимых для изготовления асфальтобетонной смеси.

Выпуск асфальтобетона начнется при наступлении благоприятных погодных условий, одновременно со стартом сезона дорожных работ.

Как рассказал директор филиала дорожного строительства «Псковавтодора» Сергей Бурцев, согласно требованиям нацпроекта, заводы будут производить асфальтобетон в соответствии с новым ГОСТом: «Компоненты используются те же, но их пропорции подбираются для каждого слоя с учетом климатических условий, нагрузки и других показателей».

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