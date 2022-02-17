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Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала пятое золото Олимпиады в Пекине

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Российская фигуристка Анна Щербакова стала чемпионкой Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании, пишет РИА Новости.

По сумме программ спортсменка набрала 255,95 балла. Второе место заняла Александра Трусова (251,73). Третьей стала японка Каори Сакамото (233,13). Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09).

17-летняя Анна Щербакова – действующая чемпионка мира. Александра Трусова – 17-летний бронзовый призер чемпионата мира, также на её счету две бронзовые медали чемпионатов Европы. 15-летняя Камила Валиева является действующей чемпионкой России и Европы, спортсменке принадлежат мировые рекорды в обоих видах программы и по сумме баллов.

Отметим, в активе сборной России 26 медалей (пять золотых, девять серебряных и 12 бронзовых).

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