Российская сборная ещё может рассчитывать на олимпийские награды, уверен Владлен Небейголова
Российская сборная ещё может рассчитывать на награды на Олимпиаде в Пекине. Об этом заявил председатель Псковской областной федерации лыжных гонок Владлен Небейголова в эфире проекта ПАИ «Олимпийский дайджест».
Он заметил, что впереди ещё есть виды, в которых россияне могут рассчитывать на награды. «Мы, конечно, переживаем за хоккеистов, которые бьются и будут прибавлять. Впереди сборная Швеции, но будем болеть и рассчитывать», – добавил Владлен Небейголова. Также предстоят гонки лыжников, соревнования биатлонистов, которые, по его мнению, показали ещё не всё, на что способны.
В настоящее время сборная России занимает девятое место на Олимпийских играх 2022 года.
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