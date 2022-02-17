Российская сборная ещё может рассчитывать на олимпийские награды, уверен Владлен Небейголова

18:07, 17 февраля 2022, ПАИ

Российская сборная ещё может рассчитывать на награды на Олимпиаде в Пекине. Об этом заявил председатель Псковской областной федерации лыжных гонок Владлен Небейголова в эфире проекта ПАИ «Олимпийский дайджест».

Он заметил, что впереди ещё есть виды, в которых россияне могут рассчитывать на награды. «Мы, конечно, переживаем за хоккеистов, которые бьются и будут прибавлять. Впереди сборная Швеции, но будем болеть и рассчитывать», – добавил Владлен Небейголова. Также предстоят гонки лыжников, соревнования биатлонистов, которые, по его мнению, показали ещё не всё, на что способны.

В настоящее время сборная России занимает девятое место на Олимпийских играх 2022 года.