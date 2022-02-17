Научно-практическая конференция в честь 350-летия Петра I пройдёт в Пскове

18:27, 17 февраля 2022, ПАИ

Научно-практическая конференция «В начале славных дней», посвящённая 350-летнему юбилею со дня рождения Петра I, состоится 18 февраля в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Организаторы мероприятия ставят перед собой целью развитие научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов колледжа, сотрудничество с другими образовательными учреждениями, а также привлечение внимания к изучению культуры и искусства петровской эпохи.

В конференции примут участие преподаватели и студенты высших и средних специальных учебных учреждений России: Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, Смоленского государственного института искусств, Астраханского колледжа культуры и искусств, Санкт-Петербургского музыкального училища имени М. П. Мусоргского, Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, а также сотрудники Псково-Изборского объединённого музея-заповедника.

Принять участие в конференции можно будет в очной, заочной и дистанционной форме.

На конференции пойдёт речь о русском музыкальном искусстве различных направлений: об академической музыке, музыкальном фольклоре и древнерусском певческом искусстве. Всё это является неотъемлемой частью истории и культуры России.

Участники поговорят о музыке, живописи, культуре русского старообрядчества, народной песне как историческом документе петровской эпохи. В ряде докладов будут рассмотрены произведения музыкального и изобразительного искусства XIX-XX веков, отражающие петровское время и эпоху Просвещения.

По итогам планируется издание сборника статей и материалов конференции.

На мероприятии будет организована трансляция, которую может просмотреть любой желающий.