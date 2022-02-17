Жителям Дедовичского района рассказали о пожарной безопасности

23:35, 17 февраля 2022, ПАИ

17 февраля в целях предупреждения пожаров, травматизма и гибели людей при пожарах сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Дедовичском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Жителям раздали памятки и листовки о мерах пожарной безопасности на темы «Правила эксплуатации отопительных приборов», «Бытовой газ», «Курение в нетрезвом виде – причина пожара», «95 лет государственному пожарному надзору» и «90 лет гражданской обороне».

Сотрудники МЧС разъяснили гражданам обстановку с пожарами на территории Дедовичского района, назвали основные причины пожаров в жилом секторе и напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.

В рамках проводимого рейда соблюдались меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции, был ограничен прямой контакт с гражданами, применялись средства индивидуальной защиты.