Отключение электроэнергии ожидается в Гдовском районе с 21 по 25 февраля

09:28, 18 февраля 2022, ПАИ

Жителей Гдова и Гдовского района предупреждают об отключении электроэнергии с 21 по 25 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте районной администрации.

В связи с ремонтными работами без электричества останутся жители следующих улиц и населённых пунктов: