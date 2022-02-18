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Общество

Отключение электроэнергии ожидается в Гдовском районе с 21 по 25 февраля

Жителей Гдова и Гдовского района предупреждают об отключении электроэнергии с 21 по 25 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте районной администрации.

В связи с ремонтными работами без электричества останутся жители следующих улиц и населённых пунктов:

  • 21 февраля: деревни Мда, Подлипье, Сосно, Корытно, Полна, Первомайск, Безьва, Н. Зубовщина, Загорье, Дуброшкино. Также отключение будет в Гдове на улице Ленинградской, № 15, 17, 19, 21, 23, 28, 28а, 29, 30, 30а, 32, 34; улице Печатникова, № 11, 13, 26, 15, 17, 19, 21, 23, 25, улице Никитина, № 14, 16-21, 23, 24, 26-31, 33-36, улице Карла Маркса, № 33.
  • 22 февраля: деревня Верхоляне-2, Бакин Конец, Карповщина, база отдыха «Чистые пруды», Драготина, Раскопель, Забельско, Замежничье, Гвоздно, Марьино, Тереб, Лесная, Молоди.
  • 24 февраля: Гдов, улица Карла Маркса, №18, 20, 24, 32, улица Ленинградская, №1-12,14, 14а, 16, 20, улица Кингисеппская д.2-24, 26, 28, улица Спортивная, № 1-19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, улица Дзержинского, № 1-9, 11, 13, 19, 21, 23, 25, улица Богданова, 8, 10, 13, 15, 17, 19, деревни Ямок, Озера, Ореховцы, Гашково, Велино, Мда, Подлипье, Сосно, Драготина, Раскопель, Островцы, Подолешье, Каменная Стража, Подборовье, Забельско, Замежничье, Гвоздно, Марьино, Тереб, Лесная, Молоди, Корытно, Полна, Первомайск, Безьва, Н. Зубовщина, Загорье, Дуброшкино.
  • 25 февраля: деревни Кунесть, Чернечки, Глушь.
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Отключение электроэнергии ожидается в Гдовском районе с 21 по 25 февраля

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