Трансляция одиннадцатого выпуска проекта ПАИ «Олимпийский дайджест»

17:34, 18 февраля 2022, ПАИ

Выступления российских биатлонистов, хоккеистов и фигуристов обсуждаем в «Олимпийском дайджесте». Сегодня на Олимпиаде прошли мужская и женская биатлонные гонки. Увы, российские спортсмены допустили много промахов на огневых рубежах и не смогли претендовать на медали. Зато есть отличные шансы у спортивных пар в фигурном катании и у нашей хоккейной сборной. Желаем нашим олимпийцам побед!

Гость выпуска - директор Центра спортивной подготовки Псковской области Андрей Сидоров.