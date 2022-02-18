Трансляция одиннадцатого выпуска проекта ПАИ «Олимпийский дайджест»
Выступления российских биатлонистов, хоккеистов и фигуристов обсуждаем в «Олимпийском дайджесте». Сегодня на Олимпиаде прошли мужская и женская биатлонные гонки. Увы, российские спортсмены допустили много промахов на огневых рубежах и не смогли претендовать на медали. Зато есть отличные шансы у спортивных пар в фигурном катании и у нашей хоккейной сборной. Желаем нашим олимпийцам побед!
Гость выпуска - директор Центра спортивной подготовки Псковской области Андрей Сидоров.
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