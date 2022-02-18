Хоккейный матч Россия – Швеция оценил Андрей Сидоров

17:58, 18 февраля 2022, ПАИ

Директор Центра спортивной подготовки Псковской области Андрей Сидоров оценивает матч России со Швецией в эфире «Олимпийского дайджеста» в медиацентре Псковского агентства информации 18 февраля.

По его словам, первый период начался с «серьёзной борьбы». «Видно, что дана установка тренера «играть дисциплинированно». Матч очень напряжённый. Приятно, что пока мы выигрываем 1:0», - сказал гость студии.

Спортивный редактор ПАИ Валерий Гусев отметил, что спортивные пары в фигурном катании по итогам короткой программы заняли 2, 3, 4 место, лидеры — пока сборная Китая.

«Завтра продолжим болеть уже за произвольную программу. Завтра решится судьба медалей», - отметил он.