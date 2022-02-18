Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпиады в Пекине
Сборная России по хоккею обыграла сборную Швеции и вышла в финал олимпийского турнира в Пекине, пишут федеральные СМИ.
Основное время матча и овертайм завершились со счётом 1:1. В серии буллитов победила российская команда со счётом 3:2.
В финале сборная России сыграет с командой Финляндии, которая в пятницу обыграла в полуфинале словаков (2:0).
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