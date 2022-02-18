Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпиады в Пекине

18:54, 18 февраля 2022, ПАИ

Сборная России по хоккею обыграла сборную Швеции и вышла в финал олимпийского турнира в Пекине, пишут федеральные СМИ.

Основное время матча и овертайм завершились со счётом 1:1. В серии буллитов победила российская команда со счётом 3:2.

В финале сборная России сыграет с командой Финляндии, которая в пятницу обыграла в полуфинале словаков (2:0).