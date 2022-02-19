11,6 млн рублей получит Псковская область для оказания поддержки СОНКО

23:22, 18 февраля 2022, ПАИ

11,6 млн рублей получит Псковская область из Фонда президентских грантов для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям региона. Это на 1,6 млн рублей больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Столько же будет выделено и из областного бюджета, поэтому общий объём поддержки в рамках регионального грантового конкурса для СОНКО в этом году составит более 23 млн рублей, уточнил глава региона.

Он рассказал, что в Псковской области зарегистрировано большое количество некоммерческих организаций, которые работают в самых разных сферах: помогают детям-сиротам, пожилым людям и нуждающимся семьям, защищают животных, проводят спортивные и патриотические мероприятия, благотворительные акции.

В этом году запланированы два региональных конкурса для НКО, в апреле начнётся приём заявок. Оператор предоставления субсидий – управление общественных проектов и молодёжной политики региональной администрации.

Глава региона уверен, что полученная финансовая поддержка будет серьёзным подспорьем псковскому некоммерческому сектору и позволит реализовать много по-настоящему полезных, интересных и нужных проектов.

Михаил Ведерников поблагодарил Фонд президентских грантов за содействие и помощь.