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Общество

11,6 млн рублей получит Псковская область для оказания поддержки СОНКО

11,6 млн рублей получит Псковская область из Фонда президентских грантов для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям региона. Это на 1,6 млн рублей больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Столько же будет выделено и из областного бюджета, поэтому общий объём поддержки в рамках регионального грантового конкурса для СОНКО в этом году составит более 23 млн рублей, уточнил глава региона.

Он рассказал, что в Псковской области зарегистрировано большое количество некоммерческих организаций, которые работают в самых разных сферах: помогают детям-сиротам, пожилым людям и нуждающимся семьям, защищают животных, проводят спортивные и патриотические мероприятия, благотворительные акции.

В этом году запланированы два региональных конкурса для НКО, в апреле начнётся приём заявок. Оператор предоставления субсидий – управление общественных проектов и молодёжной политики региональной администрации.

Глава региона уверен, что полученная финансовая поддержка будет серьёзным подспорьем псковскому некоммерческому сектору и позволит реализовать много по-настоящему полезных, интересных и нужных проектов.

Михаил Ведерников поблагодарил Фонд президентских грантов за содействие и помощь.

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