Российский спортсмен Александр Большунов выиграл лыжный марафон в Пекине
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем марафона на зимних Олимпийский играх в Пекине. Об этом сообщает «Интерфакс». Вторым финишировал Иван Якимушкин.
Гонка состоялась с общего старта и свободным ходом, а её дистанция составила 30 километров вместо изначально запланированных 50. Дистанцию сократили из-за погодных условий, старт также был перенесён на час вперёд.
Александр Большунов преодолел дистанцию за 1 час 11 минут 32,7 секунды. Якимушкин отстал от него на 5,5 секунды, ставший бронзовым призёром норвежец Симен Хегстад Крюгер – на 7 секунд.
В итоге Александр Большунов стал трёхкратным олимпийским чемпионом, все три золотые медали он выиграл в Пекине. До этого он стал победителем гонки в скиатлоне и эстафете. Также на ОИ-2022 Большунов завоевал серебро в гонке раздельным стартом классическим ходом на дистанции 15 км и бронзу – в командном спринте.
В активе команды Олимпийского комитета России теперь на Олимпиаде шесть золотых, 10 серебряных, 13 бронзовых медалей.
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