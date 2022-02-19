Российский спортсмен Александр Большунов выиграл лыжный марафон в Пекине

14:25, 19 февраля 2022, ПАИ

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем марафона на зимних Олимпийский играх в Пекине. Об этом сообщает «Интерфакс». Вторым финишировал Иван Якимушкин.

Гонка состоялась с общего старта и свободным ходом, а её дистанция составила 30 километров вместо изначально запланированных 50. Дистанцию сократили из-за погодных условий, старт также был перенесён на час вперёд.

Александр Большунов преодолел дистанцию за 1 час 11 минут 32,7 секунды. Якимушкин отстал от него на 5,5 секунды, ставший бронзовым призёром норвежец Симен Хегстад Крюгер – на 7 секунд.

В итоге Александр Большунов стал трёхкратным олимпийским чемпионом, все три золотые медали он выиграл в Пекине. До этого он стал победителем гонки в скиатлоне и эстафете. Также на ОИ-2022 Большунов завоевал серебро в гонке раздельным стартом классическим ходом на дистанции 15 км и бронзу – в командном спринте.

В активе команды Олимпийского комитета России теперь на Олимпиаде шесть золотых, 10 серебряных, 13 бронзовых медалей.