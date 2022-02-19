Псковская полиция приглашает к участию в конкурсе «Открытый взгляд»

17:58, 19 февраля 2022, ПАИ

УМВД России по Псковской области проводит региональный этап фотоконкурса МВД России «Открытый взгляд» среди сотрудников органов внутренних дел региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Фотоконкурс проводится в семи номинациях. Одна из них – «Полиция глазами общества». В данной номинации рассматриваются фотоработы о деятельности МВД России. К участию в их подготовке приглашаются фотожурналисты средств массовой информации, профессиональные фотографы, а также фотолюбители из числа лиц, не проходящих службу (не работающих) в системе МВД России.

Конкурсные работы и заявки направляются до 1 марта текущего года в Культурный центр УМВД России по Псковской области (aabramova11@mvd.ru).

К заявкам в фотоконкурсе прилагаются фотоработы и портретное фото автора в электронном виде (фотоработы предоставляются на цифровом носителе (DVD- и CD-дисках, картах памяти) в формате jpeg первого сохранения с максимальным качеством, размер изображения не менее 4500 пикселей по длинной стороне, фотокачество 300 dpi, цветовое пространство RGB, правильная ориентация «горизонталь – вертикаль» (каждый файл должен содержать EXIF-данные: фамилию, имя, отчество автора, наименование подразделения, органа МВД России, от которого заявлен участник, название фотоработы). Справки по телефонам: (8 8112) 59-35-59, 59-35-37.