Эрмитаж разрабатывает новые термины искусства на жестовом языке
Специалисты Государственного Эрмитажа введут в оборот новые термины искусства на жестовом языке, чтобы облегчить понимание между экскурсоводами и посетителями, сообщили в пресс-службе музея.
Отмечается, что эта работа ведётся в рамках инклюзивного направления международной молодёжной программы «Молодость. Музей на языке Z», которая реализуется Эрмитажем во взаимодействии с партнёрами из Нидерландов.
В пресс-службе отметили, что новый корпус жестов «Десять эрмитажных слов» войдёт в Эрмитажную энциклопедию терминов на русском жестовом языке.
Уже сформирована экспертная группа, включающая сотрудников музея и специалистов по инклюзивному образованию, которая занимается составлением словника терминов на жестовом языке.
Проект планируется завершить до октября 2022 года, когда все направления молодёжной программы представят для полномерного использования в различных сферах музейного дела.
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