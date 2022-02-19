Эрмитаж разрабатывает новые термины искусства на жестовом языке

20:11, 19 февраля 2022, ПАИ

Специалисты Государственного Эрмитажа введут в оборот новые термины искусства на жестовом языке, чтобы облегчить понимание между экскурсоводами и посетителями, сообщили в пресс-службе музея.

Отмечается, что эта работа ведётся в рамках инклюзивного направления международной молодёжной программы «Молодость. Музей на языке Z», которая реализуется Эрмитажем во взаимодействии с партнёрами из Нидерландов.

В пресс-службе отметили, что новый корпус жестов «Десять эрмитажных слов» войдёт в Эрмитажную энциклопедию терминов на русском жестовом языке.

Уже сформирована экспертная группа, включающая сотрудников музея и специалистов по инклюзивному образованию, которая занимается составлением словника терминов на жестовом языке.

Проект планируется завершить до октября 2022 года, когда все направления молодёжной программы представят для полномерного использования в различных сферах музейного дела.