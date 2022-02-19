Роскосмос планирует перерабатывать космический мусор на орбитальной станции

21:06, 19 февраля 2022, ПАИ

Роскосмос попробует перерабатывать космический мусор на борту перспективной Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

По его словам, идеальным вариантом был бы переход к строительству станции при перерабатывании космического мусора, но для этого нужно иметь результаты экспериментов с аддитивными технологиями в космосе.