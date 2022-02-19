Роскосмос планирует перерабатывать космический мусор на орбитальной станции
Роскосмос попробует перерабатывать космический мусор на борту перспективной Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.
По его словам, идеальным вариантом был бы переход к строительству станции при перерабатывании космического мусора, но для этого нужно иметь результаты экспериментов с аддитивными технологиями в космосе.
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