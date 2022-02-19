Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Роскосмос планирует перерабатывать космический мусор на орбитальной станции

Роскосмос попробует перерабатывать космический мусор на борту перспективной Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

По его словам, идеальным вариантом был бы переход к строительству станции при перерабатывании космического мусора, но для этого нужно иметь результаты экспериментов с аддитивными технологиями в космосе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

19 февраля 2022

В 35 российских регионах фитнес-клубы предоставили медикам подарочные абонементы и клубные карты
19 февраля 2022

В 2022 году в Москве запустят регулярные маршруты речного транспорта
19 февраля 2022

Аренда жилья на горнолыжных курортах России этой зимой увеличилась на 13%
19 февраля 2022

Университет «Сириус» в этом году запустит шесть новых магистерских программ
19 февраля 2022

Пустошкинские волейболисты одержали победу в областных соревнованиях «Серебряный мяч»
19 февраля 2022

Публикуем видео с места аварии в Псковской области, в которой погиб мужчина
19 февраля 2022

В Псковской области в результате лобового столкновения автомобилей погиб мужчина
19 февраля 2022

Жителям частного сектора Великих Лук напомнили о пожарной безопасности


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...