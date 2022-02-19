Как правильно лечить кашель, рассказала терапевт
Неправильное использование лекарственных препаратов при самостоятельном лечении кашля может привести к тяжелым последствиям, заявила врач-терапевт высшей категории ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тверь Александра Кожевникова радио Sputnik.
Первой самой распространенной ошибкой при самолечении является неправильный выбор антибиотика.
Врач отметила, что антибактериальные препараты имеют противопоказания и сроки лечения.
Как правило, люди не обращают внимание на инструкции к применению, а отдают предпочтение препарату, «который у всех на слуху». В таком случае антибиотик может оказаться либо не эффективным, либо даже вредным.
Второй ошибкой при лечении кашля Кожевникова назвала бесконтрольный прием отхаркивающих средств, поскольку кашель может иметь как вирусную природу, так и другие причины возникновения.
Терапевт подчеркнула, что важно правильно установить причину прежде, чем приступать к его лечению. Поставить правильный диагноз при кашле может только медицинский специалист.
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