В Порховском районе прошли акции и занятия к 185-летию со дня смерти Александра Пушкина

12:54, 20 февраля 2022, ПАИ

В учреждениях образования и культуры Порховского района прошли акции и занятия к 185-летию со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина. Воспитатель детского сада «Теремок» Ксения Маленкова рассказала о мероприятиях, посвящённых памяти Пушкину. Об этом сообщает корреспондент газеты «Порховский вестник».

«Февральский день памяти поэта – это скорбная дата в истории русской культуры. 29 января (по старому стилю) после двух дней борьбы за жизнь скончался великий русский поэт Александр Пушкин. Он умер в возрасте 37 лет, но за свою недолгую жизнь написал множество выдающихся литературных произведений. Поэтический талант поэта был признан ещё при жизни. Его труды и по сей день расходятся огромными тиражами по всему миру. Пушкин по праву считается основоположником русского литературного языка», – сказала Ксения Маленкова.

Ежегодно 10 февраля в стране вспоминают эпохального классика. В Порховском районе также прошли акции. Например, в Полонской школе состоялась общешкольная онлайн-акция «Читаем Пушкина вслух». Подобный конкурс чтецов «Читаем классику семьёй» был организован сотрудниками Дома культуры. В районной библиотеке в режиме онлайн можно было поучаствовать в тематических видеолекториях из Президентской библиотеки.

С малых лет прививают любовь к произведениям великого поэта в детских садах района. Воспитатель детского сада «Теремок» Ксения Маленкова рассказала, что в учреждении уделяется особое внимание речевому развитию, особенно младших дошкольников. Ежедневно в группах проходят занятия по чтению художественной литературы, по развитию речи, любые игры сопровождаются чтением стихов, потешек и т. п. Поэтому творчество А. С.Пушкина – неотъемлемая часть образовательного и воспитательного процесса.

За несколько дней до 10 февраля и в сам памятный день работа в группах «Теремка» была организована с упором на познание детьми биографии и произведений поэта. Старшие дошкольники посмотрели видеофильмы, посвященные жизни и творчеству А. С. Пушкина. Воспитатели в группах подготовили выставки книг с его произведениями, каждый ребёнок мог полистать ту или иную книгу, рассмотреть иллюстрации, а дети подготовительной группы – прочесть небольшое стихотворение.

На занятиях по чтению художественной литературы и перед тихим часом педагоги всех групп читали детям сказки Пушкина. В младших группах смотрели мультфильмы по сказкам, слушали рассказы воспитателей о детстве великого поэта. «Многие ребята внимательно разглядывали портрет Пушкина, – пояснила Ксения Андреевна, – с удивлением рассматривали его бакенбарды и задавали вопросы: «Что это? Зачем они нужны?» Было довольно сложно объяснить малышам, что в те времена так было модно».

Детский сад «Теремок» имеет художественно-эстетическую направленность, поэтому в учреждении организована очередная выставка детского творчества – на пушкинскую тему. Дошкольникам было предложено вспомнить любимую сказку и представить себя в качестве художника-иллюстратора (они уже давно знакомы с этой профессией). Дети с большим удовольствием рисовали знаменитый дуб с золотой цепью, золотую рыбку, белочку, изумрудные орешки и многое другое. Рисунки можно увидеть в фойе детского сада на первом этаже. А самые маленькие ребята ясельной группы даже примерили на себя русские народные костюмы и обыграли строки «Три девицы под окном…».

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