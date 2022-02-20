В Пекине началась церемония закрытия Олимпийских игр

15:28, 20 февраля 2022, ПАИ

На национальном стадионе в Пекине в 15:00 по московскому времени началась церемония закрытия Олимпийских игр – 2022, сообщает РБК.

Церемонию закрытия Олимпийских игр в Пекине смогли посетить только жители Китая. Она началась со звуков гимна Китайской Народной Республики.

Знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады станет лыжник Александр Большунов. Спортсмен завоевал пять медалей на Играх: три золота, одно серебро и одну бронзу. В заключительном параде спортсменов приняли участие 60 спортсменов из российской команды. Многие наши олимпийцы уже вернулись домой, поэтому не смогли принять участие в церемонии





