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Спорт

В Пекине началась церемония закрытия Олимпийских игр

В Пекине закрывают Олимпиаду. Фото ТАСС

 

На национальном стадионе в Пекине в 15:00 по московскому времени началась церемония закрытия Олимпийских игр – 2022, сообщает РБК.

Церемонию закрытия Олимпийских игр в Пекине смогли посетить только жители Китая. Она началась со звуков гимна Китайской Народной Республики. 

Знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады станет лыжник Александр Большунов. Спортсмен завоевал пять медалей на Играх: три золота, одно серебро и одну бронзу. В заключительном параде спортсменов приняли участие 60 спортсменов из российской команды. Многие наши олимпийцы уже вернулись домой, поэтому не смогли принять участие в церемонии


 

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