В границы портов Евпатория и Анадырь войдут дополнительные участки

20:45, 20 февраля 2022, ПАИ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения, в соответствии с которыми в границы морских портов Евпатория в Крыму и Анадырь в Чукотском автономном округе войдут дополнительные участки, сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что новая территория порта на Чукотке будет включать земельные участки и акватории морских терминалов Беринговский, Эгвекинот и Провидения. Это поможет развитию порта и созданию новых перевалочных мощностей. В крымском порту за счёт включения дополнительных земельных участков планируется создать новую инфраструктуру для обработки и хранения грузов и стоянки судов. Это будет способствовать развитию торгового мореплавания.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Развитие морских портов».