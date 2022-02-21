19 человек получили травмы и двое погибли на дорогах Псковской области за неделю

09:16, 21 февраля 2022, ПАИ

С 14 по 20 февраля на дорогах Псковской области произошло 11 ДТП, жертвами которых стали два человека, 19 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Сотрудники областной Госавтоинспекции пресекли 2073 административных правонарушения. Выявлено 36 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, двое из них сделали это повторно.