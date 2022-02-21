Что такое микрокредитование и как им правильно воспользоваться

17:10, 21 февраля 2022, ПАИ

Рынок финансовых услуг в нашей стране постоянно прогрессирует, и микрокредитование набирает обороты популярности даже несмотря на то, что появилось оно сравнительно недавно. Уже по названию ясно, что речь идет о предоставлении определенной ограниченной суммы на короткий промежуток времени. Организация, предлагающая заём на карту, оставляет за собой право выбирать степень финансового риска, чем и объясняются высокие процентные ставки при оформлении микрозайма, так же как и простота подачи заявки в максимально сжатые, крайние сроки.

В микрокредитных компаниях способ выплаты кредита выбирается в индивидуальном порядке, в зависимости от который может, таким образом, взять небольшую сумму на несколько дней, неделю или месяц, погашая его отдельными суммами или общей, в конце срока.

Традиционно средняя сумма микрокредитования является ограниченной и выдаётся на один месяц, однако в зависимости от тех условий, которые практикует конкретная организация, сроки и сумма могут увеличиваться, равно как и разниться, основной период оказывается среднерыночным, а крайний срок рассчитывается в индивидуальном порядке.

В чём заключается преимущество микрокредитования

Наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, в которой ему срочно понадобились бы деньги. И если обратиться к родственникам и знакомым нет возможности, как правило, соискатель в подобной ситуации отправляется в банк. В то же время, несмотря на то что большинство банковских организаций обещают простоту оформления, практических все на деле могут с лёгкостью отказать в выдаче кредита, если:

не подойдёт возраст заёмщика;

не будет документального подтверждения места работы и дохода;

кредитная история раннее была испорчена.

В перечисленных случаях оптимальным способом для получения небольшой суммы становится именно микрокредит онлайн.

Для того чтобы получить деньги данным способом, следует предоставить минимум документов и иметь банковскую карту, на которую в дальнейшем поступят деньги. В плане безопасности сделка данного типа аналогична той, что заключается в банке. В большинстве своём граждане выбирают оформление онлайн, при этом на рассмотрение заявки отводится около получаса. Потенциальный заемщик экономит немало времени, избавившись от необходимости стоять в очередях и подписывать множество документов.

Очень часто те компании, которые предлагают микрозаймы, готовы пойти на более лояльные условия, сотрудничая с теми, кто не имеет кредитной истории вовсе или и успел испортить её ранее. Отсутствие официального места работы тоже не является параметром, на который обращают внимание, подобным клиентам только банки неохотно выдают займы.

Для оформления микрокредитов частные компании предлагают не такие жёсткие условия, однако определённые сведения о потенциальном заемщике всё равно учитывают.

К подобному решению рекомендуется прибегнуть также тем, кто желает исправить свою кредитную историю, испорченную ранее. Подобные компании точно так же отправляют свои отчёты в бюро кредитных историй. Достаточно несколько раз взять небольшую сумму и вернуть её своевременно для того, чтобы далее рассчитывать на более крупные займы, включая банковские.

Единственным недостатком данного типа кредитования является высокая процентная ставка. Исчисляется она не в годовом эквиваленте, а в дневном. Подобный пункт вполне оправдан тем, что деятельность организации подобного типа связана с высокими финансовыми рисками в случае невозврата. Опять же, стоит вспомнить и о тех преимуществах, которые предоставляют микрокредитные компании для того, чтобы понять, что они способны полностью перекрыть завышенный процент.

К числу основных вариантов микрозаймов можно отнести потребительские микрокредиты и микрозаймы до зарплаты. В зависимости от категории конкретного кредита и суммы, которая требуется соискателю, получить его можно, подав онлайн-заявку на сайте либо заключив контракт в офисе компании.