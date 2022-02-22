Поздравительные открытки родным и близким можно отправить не выходя из дома

13:20, 22 февраля 2022, ПАИ

Во время коронавирусных ограничений у жителей Псковской области есть возможность поздравить близких с 23 Февраля или 8 Марта не выходя из дома, воспользовавшись онлайн-сервисом «Почты России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФПС по Псковской области.

К наступающим праздникам Почта разработала оригинальные открытки с теплыми пожеланиями, которые станут для близких людей искренним знаком внимания, любви и душевного тепла. Отправить открытки можно не выходя из дома на специальной странице сайта «Почта России».

При оформлении необходимо добавить обращение, подпись, указать данные адресата и написать свой текст. Именную поздравительную открытку формата А5 отправят в праздничном конверте по указанному адресу, а почтальон опустит ее бумажную версию в почтовый ящик. Каждой открытке присваивается трек-номер. Отследить ее путь можно на официальном сайте «Почты России» или в мобильном приложении.

Оформить открытку также можно в любом почтовом отделении. В этом случае будет использован стандартный шаблон поздравления, кроме обращения и подписи, которые клиент может сообщить оператору при заказе.

К наступающим праздникам в почтовых отделениях области представлено более 50 видов открыток для традиционной отправки.