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Об особенностях работы в полиции рассказали псковским школьникам

В преддверии Дня защитника Отечества ученики Псковской инженерно-лингвистической гимназии посетили управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Урок мужества полицейские организовали совместно с членом Общественного совета при региональном УМВД Ильей Можаевым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области. 

С деятельностью подразделения гостей познакомил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков полковник полиции Рустам Кохан. Он рассказал ребятам о профилактической работе наркополицейских, об ответственности за употребление запрещенных веществ и об успехах подразделения за прошлый год. «Пользуясь случаем, я хочу всех вас поздравить с наступающим праздником. Ведь вы - наши будущие защитники! УМВД России по Псковской области желает вам здоровья, успехов в учебе, достижений и побед во всех сферах жизни» - добавил Рустам Кохан, а также вместе с коллегами вручил школьникам сувениры.

Кроме того, на встрече состоялись выступления бойцов отряда специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков. Ребята увидели, как сотрудники полиции обезвреживают преступников с помощью оружия и какие боевые приемы борьбы используют для пресечения преступной деятельности. 

В этом году Псковская инженерно-лингвистическая гимназия стала лучшей на региональном этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе».

В завершение встречи гости посмотрели образцы вооружения и специальных средств, которые помогают подразделению выполнять поставленные задачи.

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