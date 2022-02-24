Эпидобстановку и реализацию нацпроектов обсудил губернатор с главой Дедовичского района

18:09, 22 февраля 2022, ПАИ

22 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников в режиме ВКС провёл рабочую встречу с главой Дедовичского района Геннадием Афанасьевым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Стороны обсудили эпидемиологическую обстановку и ход прививочной кампании. Геннадий Афанасьев доложил о комплексе реализованных мероприятиях по борьбе с COVID-19, проведённых о рейдах с целью контроля за соблюдением санитарных норм и правил, об организации информационной кампании с населением. «От коронавирусной инфекции привито более 66 % взрослого населения от подлежащих вакцинации. Но резервы есть. На некоторых предприятиях вакцинировано только чуть больше 60 % коллектива. Сейчас ведём активную работу с руководителями, учредителями», — отметил Геннадий Афанасьев.

«Вижу, что работаете, — сказал Михаил Ведерников, — но темпы вакцинации нужно наращивать». Глава региона поставил задачу в постоянном режиме вести мониторинг эффективности принимаемых мер, корректировать их, внедрять новые инструменты. «В случае необходимости мы подключимся. Задача общая, важная. Только коллективный иммунитет позволит нам успешно пройти очередную волну заболеваемости, поможет снять ряд ограничений, от которых страдает бизнес, в том числе и в муниципальных образованиях», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Также шла речь о реализации национальных проектов. Геннадий Афанасьев отметил, что по итогам прошлого года реализованы все запланированные мероприятия. На это было направлено более 14 млн рублей. Так, в рамках национального проекта «Образование» в Дедовичскую среднюю школу № 2 поступило современное учебное оборудование, отремонтирован спортивный зал Дубишенской школы. По проекту «Культура» оборудована модельная библиотека. Кроме того, по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроены две дворовые территории и отремонтированы тротуар и пешеходные дорожки в центре посёлка.

Геннадий Афанасьев рассказал о ремонте региональных дорог и поблагодарил руководство области за поддержку. В прошлом году были приведены в нормативное состояние два значимых для жителей участка автодороги (Дубровка – Дедовичи, Порхов – Успенье), а также отремонтирован центральный мост через реку Шелонь.

Глава региона отметил успешную реализацию проектов, но обратил внимание, что в текущем году Дедовичский район на реализацию национальных проектов получит практически в 10 раз больше средств. Большая их часть будет направлена на реализацию проекта «Безопасные качественные дороги», что позволит отремонтировать ещё один мост через реку Шелонь.

Отдельно обсуждался ремонт помещений для размещения экспозиции музея обороны и блокады Ленинграда. Геннадий Афанасьев сообщил, что в настоящее время корректируется проектно-сметная документация. Из регионального бюджета выделено 6 млн рублей на проведение первого этапа работ. На завершение ремонта необходимо ещё около 9,5 млн рублей. Глава региона пообещал, что необходимые средства будут найдены — соответствующее поручение будет дано руководству комитета по финансам. Михаил Ведерников подчеркнул, что выделенное финансирование позволит завершить ремонтные работы до конца года и открыть музейную экспозицию.