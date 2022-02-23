Разыскивается житель Псковского района
59-летний житель деревни Малая Листовка Псковского района уехал на рыбалку 22 февраля на мотобуксире и не вернулся. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы и голубые глаза. Предположительно мужчина был одет в коричневый камуфляжный костюм, чёрные сапоги с оранжевой подошвой и шапку.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
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