Разыскивается житель Псковского района

20:50, 23 февраля 2022, ПАИ

59-летний житель деревни Малая Листовка Псковского района уехал на рыбалку 22 февраля на мотобуксире и не вернулся. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы и голубые глаза. Предположительно мужчина был одет в коричневый камуфляжный костюм, чёрные сапоги с оранжевой подошвой и шапку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.