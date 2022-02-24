Противопожарный рейд провели сотрудники МЧС в Порхове

23:45, 24 февраля 2022, ПАИ

24 февраля сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области провели комплекс профилактических мероприятий на территории города Порхова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе данного мероприятия были распространены памятки и листовки о мерах пожарной безопасности на темы «Правила эксплуатации отопительных приборов», «Бытовой газ», «Курение в нетрезвом виде – причина пожара».

Кроме того, сотрудники МЧС напомнили жителям телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, а также разъяснили обстановку с пожарами на территории Порховского района, основные причины пожаров в жилом секторе.

В рамках проводимого рейда соблюдались меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), был ограничен прямой контакт с гражданами, применялись средства индивидуальной защиты.