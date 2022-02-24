Как отличить качественную косметику от подделки, разъяснили псковичам

23:32, 24 февраля 2022, ПАИ

В период с 7 по 18 февраля в управлении Роспотребнадзора по Псковской области была открыта горячая линия по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции. Самыми частыми стали вопросы на тему маркировки парфюмерной продукции средствами идентификации, сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве.

С учётом повышенного внимания к указанной теме в Роспотребнадзоре рассказали, что с 1 октября 2020 года в России введена обязательная маркировка духов и туалетной воды средствами идентификации. Они наносятся в виде двухмерного штрихового кода в формате data matrix.

«Чтобы убедиться в легальности товара, нужно просканировать код маркировки с помощью приложения «Честный знак». Приложение доступно для смартфонов с системами iOS и Android», – рассказали специалисты. При сканировании потребитель получает сведения о названии продукции, назначении, наименовании изготовителя, его местонахождении, стране происхождения, объёме, дате изготовлении, сроке годности, мерах предосторожности, номере партии, списке ингредиентов. Пробники и тестеры, выставленные в магазине для ознакомления потребителей, а не для продажи, обязательной маркировке не подлежат.

Если при проверке через приложение «Честный знак» выявлена ошибка кода, информация о товаре отсутствует либо продукт не соответствует описанию в приложении, то потребитель вправе сообщить об этом в письменной форме в управление Роспотребнадзора по Псковской области для принятия соответствующих мер.

Всего по телефонам прошедшей горячей линии в ведомство обратился 21 человек, всем были даны разъяснения.