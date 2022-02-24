18 источников электроснабжения получат соцобъекты в Псковской области в 2022 году

19:06, 24 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области утвердили план мероприятий по оснащению социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения региона резервными источниками электроснабжения. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщает официальный Telegram-канал региона.

План приобретения резервных источников электроснабжения рассчитан на три года. В 2022 году планируется приобрести 18 единиц для Локнянского дома-интерната для престарелых и инвалидов, для Плюсского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов, для Бельско-Устьенского дома-интерната для умственно отсталых детей, для Локнянского психоневрологического интерната, для Торошинского психоневрологического интерната, для Дарьинского психоневрологического интерната, для Турчинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, для Плюсского психоневрологического интерната для престарелых и инвалидов. Также резервные источники получат центр соцобслуживания Островского района, Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Пореченский психоневрологический интернат, Псковская станция скорой помощи, станция скорой медпомощи в Великих Луках, Великолукская межрайонная больница (лечебный корпус), Новосокольническая межрайонная больница, Островская межрайонная больница, Псковская межрайонная больница и Стругокрасненская межрайонная больница.

В 2023 году планируется приобрести ещё 24 резервных источника электроснабжения, а в 2024 году – 20.