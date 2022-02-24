МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях

19:50, 24 февраля 2022, ПАИ

МВД России призывает граждан соблюдать спокойствие и воздержаться от участия в несогласованных акциях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В территориальные органы ведомства поступает информация о распространяемых в интернете призывах к проведению несанкционированных публичных мероприятий в ряде субъектов Российской Федерации.

Подразделения МВД России и других правоохранительных органов полностью контролируют обстановку на территории страны и примут все необходимые меры для поддержания правопорядка. Кроме того, напомнили в полиции, в регионах Российской Федерации продолжают действовать ограничительные меры, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе касающиеся проведения публичных мероприятий.

В МВД России заявили, что любые провокационные действия, агрессия в отношении сотрудников полиции, невыполнение их законных требований будут незамедлительно пресечены. Лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности.

«Не поддавайтесь на призывы к противозаконным действиям, предостерегите от участия в несанкционированных мероприятиях своих несовершеннолетних родственников и знакомых. Проявите благоразумие и не ставьте под угрозу свою безопасность», – призывают в ведомстве.