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Общество

У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями возрастает риск смертности от COVID-19

Риск смертности от коронавируса у пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями возрастает в 5-7 раз. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

С начала пандемии в регионе подтвердилось 92 839 случаев COVID-19, в том числе 932 — за минувшие сутки. На данный момент на лечении находятся 7 062 человека, в частности 6 524 — на стационарном.

Выздоровели 75 569 пациентов, из них 498 — за прошедшие 24 часа. Умерло от коронавируса 1 549 жителей Псковской области.

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