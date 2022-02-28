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Курс «Школа туристов» в Псковской области стартует 31 марта

С 31 марта по 2 июня этого года в Псковской области стартует курс «Школа туристов» Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Псковской области. Занятия будут проходить на базе Псковского клуба туристов, сейчас идет набор слушателей.

Мероприятие рассчитано на совершеннолетних, лица моложе 18 лет смогут обучаться только вместе с родителями. Занятия будут проходить два раза в неделю: запланированы лекции по четвергам в 19:00 и в один из выходных дней — практическое занятие, тренировка или поход выходного дня.

Завершается «Школа туристов» участием команды из обучавшихся ребят в областном туристском слете «Открытие сезона». Преподаватели «Школы» - опытные туристы, которые делятся своим опытом.

В программе предусмотрены лекции о видах спортивного туризма, его истории. Кроме того, учащиеся получат теоретические знания об организации питания в походе, принципах скорой и неотложной помощи, топографии, научатся ориентироваться на местности. Слушатели также узнают о тактике подготовки похода, классификации маршрутов, категориях сложности, маршрутно-квалификационной комиссии и туристских возможностях Псковской области.

На практических выходах обучающихся ждут трекинг по Мальской долине, а также однодневные походы выходного дня с краеведческой составляющей. На майских праздниках будут организованы походы с одной или двумя ночевками - есть вероятность, что они пройдут и за пределами нашей области, в Карелии. Также для участников «Школы туризма» будут организованы тренировка на местности по ориентированию и тренировки по технике пешеходного туризма и технике водного туризма - на реке Великой, реке Пскове - на каяках и байдарках.

Кроме того, запланирован тренировочный выезд на скальный массив в Старый Изборск — лазание на естественном рельефе.

Организатором «Школы туристов» выступает АНО «Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма» Псковской области. Узнать подробности и записаться в «Школу туристов» можно по телефону 8-921-212-26-42. Группа «ВКонтакте»: vk.com/turschool.

Псковский клуб туристов был основан в 1963 году. Организаторами Псковского клуба туристов были выпускники станции Юных туристов, а вышестоящая организация – Псковский областной Совет по туризму. Постепенно в регионе развивался на основе клуба лыжный, водный, горный и веломото- и спелеотуризм. В январе 2017 года на его основе появилась региональная автономная некоммерческая организация «Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма» Псковской области.

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