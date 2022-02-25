В Пскове изменилась схема движения общественного транспорта на пригородных маршрутах

15:54, 25 февраля 2022, ПАИ

С 1 марта закрывается движение автотранспорта по Троицкому мосту и участку ул. Л. Поземского от улицы Герцена до улицы Милицейской. В связи с многочисленными обращениями граждан для улучшения транспортной доступности, внесены изменения в схему движения общественного транспорта на пригородных маршрутах, сообщает «Псковпассажиравтотранс».

Так, маршрут № 109 «Псков-Середка» рейсом на 15:20 с автовокзала следует направо по ул. Вокзальной мимо остановки «Виадук» до ул. Льва Толстого, далее по ул. Речной, ул. Декабриста Пущина, через Инженерный мост, ул. Инженерную с остановкой «3-я поликлиника», далее по ул. Алтаева, ул. Новоселов, ул. Звездной, далее налево по ул. Труда до остановки «ул. Волкова» с разворотом вокруг сквера Народовластия, далее по ул. Труда с остановкой «ул. Текстильная» до перекрестка с ул. Звездной, налево по проспекту Энтузиастов, ул. Ипподромной, направо на улицу Леона Поземского и далее по маршруту.

Рейсом в 19:05 с автовокзала следует направо по ул. Вокзальной мимо остановки «Виадук» до ул. Льва Толстого, далее по ул. Речной, ул. Декабриста Пущина, через Инженерный мост, ул. Инженерную с остановкой «3-я поликлиника», затем по ул. Алтаева, ул. Новоселов, ул. Звездной, проспект Энтузиастов, ул. Ипподромной, направо на улицу Леона Поземского и далее по маршруту.

В обратном направлении с ул. Леона Поземского рейсом на 7:05 (от Знаменки) автобус следует налево на ул. Ипподромную, по проспекту Энтузиастов до перекрестка с улицей Труда, направо по улице Труда до остановки «ул. Волкова» с разворотом вокруг сквера Народовластия по ул. Труда направо на ул. Текстильную с остановкой «ул. Текстильная», далее по ул. Алтаева, направо по ул. Инженерной с остановкой «3-я поликлиника» через Инженерный мост, ул. Декабриста Пущина, до ул. Льва Толстого, направо, мимо остановки «Виадук» на ул. Вокзальную и далее до автовокзала.

Рейсом на 17:15 из Знаменки и рейсом в 20:33 из Середки с ул. Леона Поземского автобус следует налево на ул. Ипподромную, по проспекту Энтузиастов до перекрестка с улицей Труда, направо по улице Труда, налево на ул. Текстильную с остановкой «ул. Текстильная», далее по ул. Алтаева, направо по ул. Инженерной с остановкой «3-я поликлиника» через Инженерный мост, ул. Декабриста Пущина, до ул. Льва Толстого, направо, мимо остановки «Виадук» на ул. Вокзальную и далее до автовокзала.

Маршруты, №№213, 214, 318 с автовокзала следуют по ул. Гагарина с выездом на Октябрьский проспект, Октябрьскую площадь, до пл. Ленина с остановкой «Октябрь», далее через Ольгинский мост по Рижскому проспекту, до перекрестка с ул. Юбилейной, направо по ул. Юбилейной через мост Александра Невского по ул. Чудской, направо по ул. Ижорского батальона с выездом на ул. Леона Поземского к остановке «Северная» и далее по маршрутам.

В обратном направлении движение осуществляется по ул. Леона Поземского до перекрестка с ул. Чудской, далее направо по ул. Чудской с остановкой «ул. Чудская», через мост Александра Невского на Рижский проспект, налево через Ольгинский мост до пл. Ленина, далее направо с остановкой «Пл. Ленина» (Детский мир), по Октябрьскому проспекту и далее до автовокзала.

Автобусы по маршрутам №№114, 121 следуют от ул. Рокоссовского (остановка пригородных автобусов) до пл. Ленина по маршруту без изменения схемы движения с разворотом на пл. Ленина с остановкой «Октябрь», далее по Рижскому проспекту через Ольгинский мост направо по ул. Максима Горького, налево по ул. Коммунальной с остановкой «Городская больница», до перекрестка с ул. Юбилейной, далее направо по ул. Юбилейной с остановкой «ул. Коммунальная», через мост Александра Невского, по ул. Чудской с остановкой «ул. Чудская», далее направо с выездом на ул. Леона Поземского до перекрестка с ул. Алмазной, налево с выездом на ул. Шоссейную и далее по маршрутам.

В обратном направлении движение осуществляется от конечных остановок по действующим схемам движения до ул. Шоссейной, далее направо до перекрестка с ул. Алмазной, направо с выездом на ул. Леона Поземского, по ул. Леона Поземского до перекрестка с ул. Чудской, налево по ул. Чудской с остановкой «ул. Чудская», через мост Александра Невского по ул. Юбилейной до перекрестка с ул. Коммунальной, далее налево по ул. Коммунальной с остановкой «Детская областная больница» до перекрестка с ул. Максима Горького, направо по ул. Максима Горького, налево с выездом на Рижский проспект, через Ольгинский мост до пл. Ленина, разворот на пл. Ленина, остановка «Октябрь», далее по маршруту до ул. Рокоссовского (без изменения схемы движения).

Автобусы по маршрутам № 127, 142 следуют от Рокоссовского (остановка пригородных автобусов) до пл. Ленина по маршруту без изменения схемы движения с разворотом на пл. Ленина с остановкой «Октябрь», далее по Рижскому проспекту через Ольгинский мост, направо по ул. Максима Горького, налево по ул. Коммунальной с остановкой «Городская больница», до перекрестка с ул. Юбилейной, далее направо по ул. Юбилейной с остановкой «ул. Коммунальная», через мост Александра Невского по ул. Чудской, далее направо по ул. Ижорского батальона с выездом на ул. Леона Поземского с остановкой «Северная» и далее по маршрутам.

В обратном направлении движение осуществляется от конечных остановок по действующим схемам движения по ул. Леона Поземского до перекрестка с ул. Чудской, направо по ул. Чудская с остановкой «ул. Чудская», через мост Александра Невского по ул. Юбилейной до перекрестка с ул. Коммунальной, далее налево по ул. Коммунальной с остановкой «Детская областная больница» до перекрестка с ул. Максима Горького, направо по ул. Максима Горького, налево с выездом на Рижский проспект, через Ольгинский мост до пл. Ленина, разворот на пл. Ленина, остановка «Октябрь», далее по маршруту до ул. Рокоссовского (без изменения схемы движения).





