Шимоните: Литва не может остановить транзит в Калининградскую область
Литва не может в одностороннем порядке остановить транзит в Калининградскую область. Решение об этом может принять только Евросоюз (ЕС), но сейчас этот вопрос не обсуждается, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Об этом пишет Delfi.lt.
«Калининградский транзит - это транзит, представляющий составляющую часть права ЕС. Это отдельное соглашение между ЕС и РФ. Я бы хотела, чтобы мы в такое не вмешивались, поскольку это не решение Литвы. Мы можем закрыть воздушное пространство, но решение по поводу калининградского транзита - решение ЕС», – сказала Ингрида Шимоните.
Премьер-министр подчеркнула, что транзит через Литву предназначен только для перевозки пассажиров.
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