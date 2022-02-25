Шимоните: Литва не может остановить транзит в Калининградскую область

13:24, 27 февраля 2022, ПАИ

Литва не может в одностороннем порядке остановить транзит в Калининградскую область. Решение об этом может принять только Евросоюз (ЕС), но сейчас этот вопрос не обсуждается, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Об этом пишет Delfi.lt.

«Калининградский транзит - это транзит, представляющий составляющую часть права ЕС. Это отдельное соглашение между ЕС и РФ. Я бы хотела, чтобы мы в такое не вмешивались, поскольку это не решение Литвы. Мы можем закрыть воздушное пространство, но решение по поводу калининградского транзита - решение ЕС», – сказала Ингрида Шимоните.

Премьер-министр подчеркнула, что транзит через Литву предназначен только для перевозки пассажиров.