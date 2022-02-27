Оказание помощи Украине будет расцениваться как измена родине - генпрокуратура
Генпрокуратура России выступила с предупреждением о том, что оказание какой-либо помощи иностранному государству в период проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР будет расцениваться как измена Родине. Об этом пишет «Интерфакс».
«По каждому факту оказания финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, будет дана правовая оценка», - подчеркнули в генпрокуратуре.
В частности отмечается, что «оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена)».
За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, напомнили в генпрокуратуре.
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