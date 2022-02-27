21,5 тысячи рублей взял с американца московский таксист за поездку от Шереметьево до центра

17:31, 27 февраля 2022, ПАИ

Водитель «Яндекс.Такси» обманул туриста из США и взял с него 21,5 тысячи рублей за поездку из аэропорта Шереметьево до отеля в центре Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Гражданин США заявил в полицию, что вызвал в аэропорт Шереметьево «Яндекс.Такси», чтобы доехать с семьёй до отеля Marriott на Тверской улице. Во время дороги водитель остановил поездку по счётчику. У пассажира списались деньги, однако таксист заверил его, что всё в порядке. Подъехав к отелю, водитель показал сумму на счётчике в размере 21 505 рублей», – уточнил источник.

Пассажиры отдали таксисту 260 долларов и покинули машину. Подумав, что сумма за поездку слишком большая, американец отправил претензию в «Яндекс.Такси». «Материальный ущерб составил 21 793 рубля. По данному факту полицией проводится проверка», – отметил собеседник агентства.