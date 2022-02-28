У псковичей есть последний день, чтобы нарисовать олимпийскую открытку

15:31, 28 февраля 2022, ПАИ

Организационный комитет конкурса открыток «По следам Олимпиады» напоминает, что 2 марта последний день, чтобы отправить свою работу на конкурс. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Участникам конкурса необходимо нарисовать открытку на тему XXIV зимних Олимпийских игр и отправить её вместе с заявкой, в которой должны быть указаны ФИО, возраст, место учёбы или работы и телефон, на почту pgmc-pskov@mail.ru (в теме письма указать «По следам Олимпиады»).

Рисунок на открытке может быть выполнен в любой стилистике и технике. А уже 5 марта самые интересные работы, отобранные организационным комитетом, получат фирменные повербанки.

Подробнее с конкурсом можно ознакомиться в положении.