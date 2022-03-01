Траурный митинг в память о десантниках 6-й роты прошёл в Орлецах

11:54, 01 марта 2022, ПАИ

В 22-ю годовщину гибели бойцов 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии на кладбище в Орлецах, где покоятся воины, прошёл торжественно-траурный митинг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

К могилам героев пришли родственники погибших, военнослужащие, официальные лица, среди которых первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, депутат Государственной Думы Александр Козловский, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян, заместитель командующего ВДВ России Леонид Шевченко.

Траурный митинг начался с заупокойной литии в память о погибших воинах-десантниках. В поминальной службе священник храма Святого князя Александра Невского отец Александр поимённо назвал всех погибших бойцов 6-й роты – в бою под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни погибли 84 военнослужащих.

К родственникам погибших десантников обратился первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак: «Сложно подбирать слова, и на самом деле нет таких слов, которые могли бы хоть как-то, хоть на крупицу сгладить боль утраты, не проходящей с годами». Сенатор отметил, что на месте гибели героев-десантников, где установлен памятник в их честь, сегодня также проходят торжественные мероприятия.

Андрей Турчак передал матерям и жёнам героев слова поддержки от президента России Владимира Путина, заверив, что глава государства всегда был, есть и будет рядом с родными погибших десантников.

Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России Леонид Шевченко также в первую очередь обратился к родственникам погибших десантников. Он подчеркнул, что навсегда уйдя в бессмертие, 6-я рота оставила пример мужества, героизма, верности Родине.

«Они показали пример всем воинам, как необходимо сражаться за независимость России для того, чтобы не допустить её развала и дробления на мелкие «княжества». Сейчас военнослужащие 76-й дивизии выполняют специальную задачу на территории Украины, и поверьте мне, все они помнят подвиг ребят 6-й роты», - сказал генерал-майор Леонид Шевченко.

На митинге также выступил и. о. командира 76-й десантно-штурмовой дивизии Роман Самохин. «Вот уже более двух десятилетий мы собираемся здесь, на этом священном для каждого человека месте, чтобы со скорбью в сердце и гордостью в душе почтить память наших боевых товарищей – гвардейцев легендарной 6-й парашютно-десантной роты. Отвага солдат и офицеров, вступивших в неравный бой с бандитами, всегда останется в летописи воинской славы Отечества. Для воинов нашего соединения подвиг наших однополчан – это пример мужества, беззаветной любви к нашей Родине и воинского братства», - подчеркнул он.

От лица родителей десантников 6-й роты на митинге выступила мама гвардии рядового Вадима Чугунова Дина Чугунова. Она сказала, что все эти годы родители чувствуют поддержку Владимира Путина, Андрея Турчака, руководства 76-й дивизии. «Огромное всем спасибо, Всем мирного неба, здоровья, чтобы никого не постигла эта участь, которая постигла нас 22 года назад. Я иногда задумываюсь 22 года – много это или мало. Для мамы этот срок всегда будет очень долгий. Я всегда жду своего сына, и мне кажется. что откроется в один прекрасный день дверь, и он войдёт. Но, к сожалению, это не так», - не сдерживая слёз, призналась мать героя.

Завершилось траурное мероприятие минутой молчания. В память о своих боевых товарищах военнослужащие дивизии прошли торжественным маршем.

1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно. День гибели десантников 6-й роты объявлен региональной памятной датой, посвящённой военнослужащим, погибшим при исполнении воинских обязанностей.