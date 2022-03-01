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Память псковских героев-десантников почтили у монумента «Купол» в Черёхе

1 марта, в 22-ю годовщину гибели героев-десантников 6-й роты, по многолетней традиции родственники погибших, боевые товарищи и официальные лица собрались у памятника «Купол» в Черёхе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

В торжественно-траурной церемонии приняли участие первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, губернатор Михаил Ведерников, заместитель командующего ВДВ России Леонид Шевченко, депутат Госдумы Александр Козловский, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян, депутат Алексей Севастьянов, государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев, специальный представитель президента Республики Беларусь Виктор Шейман, временно исполняющий обязанности командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии Роман Самохин.

Военнослужащие, преклонив колено перед гранитными плитами с именами погибших десантников, возложили к подножию монумента гирлянду славы, а участники траурного митинга – цветы.

В память о 84 погибших десантниках легендарной 6-й роты военнослужащие дивизии прошли торжественным маршем. По ещё одной сложившейся традиции завершился митинг общим фотографированием у монумента с именами героев-десантников.

Напомним, 1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

День гибели десантников 6-й роты объявлен региональной памятной датой, посвящённой военнослужащим, погибшим при исполнении воинских обязанностей, - закон «Об установлении региональной памятной даты Псковской области» был принят региональным парламентом в январе 2013 года.

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