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Общество

В ПсковГУ прошёл региональный тур международной олимпиады по программированию

На базе Института инженерных наук Псковского государственного университета состоялся региональный тур международной олимпиады по программированию на платформе «1С: Предприятие 8». В нем приняли участие студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Информационные системы и технологии», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Участникам предложили выполнить задание о расчете долговых обязательств. Ребята должны были в имеющейся каркасной конфигурации разработать внешний отчет, который на основании выбранного документа по долгам формировал бы соответствующую таблицу. В ней исходные долги должны быть сокращены за счет проведения взаимозачетов при сохранении итога взаиморасчетов для каждого из участников взаимного кредитования. При этом надо было постараться найти такой вариант, чтобы сумма долгов всех участников была минимальной.

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