Нарушение авторских прав – что это и чем грозит

17:11, 01 марта 2022, ПАИ

Нарушение авторских прав – это незаконное использование интеллектуального труда, которое преследуется по закону. Авторам или правообладателям гарантирована государственная охрана объектов авторского права, которая осуществляется на основании гл. 70 ГК РФ. Законом определены признаки преступного деяния, способы и меры наказания нарушителей авторских интересов.

Что является нарушением авторских и смежных прав

Права на интеллектуальную собственность не требуют обязательной регистрации в Роспатенте. Охраняемым объект становится после публикации, нотариального заверения факта создания или внесения данных в депозитарий.

Если автор передал права на условиях, частично или полностью, по лицензии третьим лицам, то их интересы также находятся под защитой государства.

Ответственность за нарушение авторских прав возникает в следующих случаях:

плагиат, то есть использование неимущественных прав создателя произведения, в том числе сокрытие его имени. Правонарушение может выражаться в полном или частичном заимствовании работы, указании при публикации ложных авторских данных;

пиратство (контрафакция), когда нарушаются имущественные интересы автора. Сюда можно отнести создание аудио- и видеокопий, копий ПО, фонограмм, выпуск материальных и цифровых носителей, продажу в торговых организациях или через интернет. Чаще всего это подделка оригинальных произведений с созданием копий для продажи;

неисполнение лицензионных договоров, в том числе отсутствие прописанных выплат, территориальные нарушения и др.

Правообладатель может столкнуться и с другими способами незаконного использования объектов его авторского права [Подробнее о защите авторского права (способах, стоимости, видах ответственности) на официальном сайте юридической компании Амигдала].

Что делать, если ваши права были нарушены

Законодательство России об авторском праве предусматривает защиту интересов правообладателя двумя способами: в досудебном и судебном порядке. Нарушение авторских прав и смежных прав предусматривает выполнение юридических действий:

направление претензии с указанием фактов и приложением подтверждающих документов. Виновному можно предложить несколько вариантов решения вопроса, которые устроят потерпевшую сторону. Это может быть требование удаления контента, указание авторства, выплата компенсации за понесенные убытки и др.;

предложить оформить франшизу или лицензию, чтобы использование чужого труда стало легитимным. Объяснить противной стороне, что такое и как преследуется нарушение авторских прав и какое ему грозит наказание;

обратиться в надзорные и контролирующие организации, такие как ФАС и Роспотребнадзор, с жалобой на выявленные противоправные действия. Решение госструктур станет весомым основанием для подачи судебного иска;

обращение в суд. Истцу потребуется предоставить доказательства незаконных действий ответчика, выдвинуть требования и обосновать размер компенсаций. Судебные санкции станут обязательными для исполнения ответчиком, взыскание будет проведено через исполнительное производство.

Юристы компании «Amigdala» обращают внимание авторов на сложность сбора, фиксации и предъявления нарушителю (суду) материалов по делу. Наши эксперты приложат все усилия, чтобы доказать противоправность и причинно-следственные связи конкретного нарушения права авторства. На консультации мы объясним, что грозит за нарушение авторских прав, и предложим эффективный способ защиты в вашем случае.

Ответственность за нарушение авторских прав – наказание и штрафы

Законом предусмотрены различные меры взыскания и воздействия на правонарушителей в сфере авторства. Виды ответственности выбираются в зависимости от степени, условий и характеристик противоправных действий.

Гражданско-правовая ответственность

Взыскание компенсации в судебном порядке производится согласно ст. 1301 ГК РФ:

в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей;

в двукратном размере стоимости контрафакта;

в двукратном размере стоимости права пользования.

Необходимыми условиями ответственности является наличие вины, вреда, противоправности и причинно-следственной связи.

Административная ответственность

На виновного налагаются штраф за нарушение авторских прав, если доказано незаконное извлечение прибыли:

ст. 7.12 КоАП. Штраф составляет 1,5-40 тыс. рублей с конфискацией;

ст. 14.33 КоАП, недобросовестная конкуренция. Для должностных лиц штраф составит 20 тыс. рублей, для юрлиц начинается от 100 тыс. рублей.

При повторном доказанном нарушении ответственность по административному кодексу ужесточается.

Уголовная ответственность

По ст. 149 УК РФ уголовная ответственность за нарушение авторских прав наступает:

за причинение крупного ущерба, наказывается штрафом 200-600 тыс. рублей, работами или заключением до 1 года;

за использование интеллектуальной собственности, в размере свыше 100 тыс. рублей. Максимальный срок заключения 6 лет.

Наказание за использование авторских прав без разрешения правообладателя может выноситься по совокупности всех обстоятельств конкретного дела.

Что не относится к нарушению авторских прав

В ст. 1259 ГК РФ отражено, что не является объектами авторского права:

судебные постановления;

символика (флаги и гербы);

фольклор и народное творчество;

концепции, идеи, методики обучения;

открытия в науке и общеизвестные факты.

В некоторых случаях допускается грамотно оформленное цитирование, создание пародий и ремейков.