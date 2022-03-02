4 марта возвращается двухстороннее движение на участке улицы Карла Маркса

11:47, 02 марта 2022, ПАИ

Борис Елкин после закрытия Троицкого моста на реконструкцию провел анализ дорожной обстановки на заседании Общественного совета при комитете по транспорту и дорожному хозяйству. С 4 марта будет возвращено двухстороннее движение на участке улицы Карла Маркса от улицы Свердлова до улицы Кузнецкой. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Instagram-аккаунте.

На пересечении улиц Карла Маркса и Некрасова установят временный светофор и сделают пешеходный переход от церкви Покрова от Торгу к дому № 31/27 на улице Некрасова. Также на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта отрегулируют работу светофора, увеличив фазу зеленого света со стороны улицы Некрасова.

«Продолжим анализировать ситуацию на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой. Режим работы светофора здесь уже изменен. При необходимости будем снова его корректировать», - рассказал Елкин.

Кроме того, глава администрации попросил всех псковичей отнестись с пониманием к введенным ограничениям, заранее планировать маршруты движения и использовать для этого не только центральные магистрали, но и дублирующие улицы. Это позволит перераспределить транспортные потоки и разгрузить центр города, который сейчас испытывает большую нагрузку.



