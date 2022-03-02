Наталья Плявинская назначена руководителем Фонда инвестиционного развития Псковской области

22:24, 02 марта 2022, ПАИ

2 марта Наталья Плявинская назначена руководителем Фонда инвестиционного развития Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По его словам, роль и статус этой организации в условиях противодействия санкциям будут расти с каждым днём. Поэтому там нужен пассионарный, опытный, профессиональный и неравнодушный руководитель, который умеет выстраивать работу и нацелен на конечный результат, уточнил глава региона.

Кроме этого, напомнил он, Наталья Плявинская с прошлого года уже занимается вопросами пространственного развития: под её руководством были проработаны предложения по проекту комплексного развития сельских территорий. Реализация задуманного – это одна из задач, которые поставлены Наталье Плявинской в рамках новой должности.

Ещё одно стратегическое направление – взаимодействие с инвесторами, которые планируют создавать предприятия и работать на территории Псковской области. Губернатор подчеркнул, что нужно сделать всё, чтобы обеспечить им комфортную работу даже в современных непростых условиях.

И. о. начальника управления общественных проектов и молодёжной политики администрации области будет назначена Наталья Скачкова.