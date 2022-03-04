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В ТДЦ Fjord Plaza откроется SELA

В ТДЦ Fjord Plaza 6 марта открывается единственный в Пскове магазин sela.

Лайфстайл бренд одежды для мам и любимых детей. Миссия новой sela — поддержать каждую маму в том, что она — самая лучшая для своего ребёнка. Создать mom-friendly комьюнити и помочь сформировать гардероб для себя и детей из классных и актуальных вещей.

Бренд sela создан мамами для мам. Sela стремится удовлетворить все потребности в детском гардеробе. Для создания коллекций выбирает натуральные ткани и предлагает актуальные вещи по доступным ценам.

Ждем тебя в магазине sela moms&monsters на 1 этаже Fjord Plaza.

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